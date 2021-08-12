صناع وأبطال فيلم أطياف يحضرون عرضه الأول في مهرجان لوكارنو السينمائي

الوكيل الإخباري - يعرض الفيلم التونسي أطياف للمخرج مهدي هميلي، للمرة الأولى في مهرجان لوكارنو السينمائي في سويسرا حيث ينافس على جوائز في مسابقة صُناع أفلام الحاضر، ويُقام للفيلم أربعة عروض ضمن فعاليات المهرجان منها عرضاً خاصا بالإعلام، ويحضر العرض الجماهيري الأول المخرج مهدي هميلي و من أبطال الفيلم كل من عفاف بن محمود، زازا، سارة حناشي.

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مسابقة صُناع أفلام الحاضر أحد أهم مسابقات المهرجان وهي مخصصة للمخرجين الصاعدين من جميع أنحاء العالم، وتركز على إنتاجاتهم الأولى تشهد عرض 15 فيلماً للمرة الأولى عالمياً، وتتنوع الأفلام المشاركة بين الوثائقية والروائية.



وتدور أحداث الفيلم حول آمال التي تعمل في مصنع بتونس تعيش مع زوجها السكير طاهر، وهو لاعب كرة محلي سابق، وابنهما الوحيد مؤمن، حارس مرمى موهوب فيلم أطياف من تأليف وإخراج مهدي هميلي، ويشارك في بطولته ممثلون تونسيون منهم عفاف بن محمود، إيهاب بويحيي، زازا، سارة حناشي وسليم بكار.

المصدر - الفن



