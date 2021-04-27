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الثلاثاء، 27-04-2021 09:54 م

صورة تكشف إصابة الفنانة روجينا المروعة أثناء تصوير مسلسلها.. شاهد

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الوكيل الاخباري - أصيبت الفنانة المصرية، روجينا، أثناء تصوير مسلسلها "بنت السلطان"، الذي يُعرض في رمضان 2021، وتم نقلها إثر ذلك لأحد المستشفيات.

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وفي أول ظهور لها بعد تعرضها للإصابة بدت روجينا بوجه "متورم"، بحسب صورة كشف عنها الفنان المصري الكوميدي حسن أبو الروس، المشارك معها في المسلسل، وذلك عبر حسابه على موقع "إنستغرام".


وروى أبو الروس، كواليس إصابة روجينا، قائلا "إنها وأثناء تصوير مسلسلها تعرضت لجرح عميق في وجهها، وعند نقلها للمستشفى تقرر إجراء 7 غرز تجميلية لوجهها"، موضحا أنها غادرت المستشفى واستكملت التصوير رغم الإصابة.


وقال حسن أبو الروس: ”الغريب وغير المتوقع أنها بعد العملية استكملت التصوير بكل براعة وجدية ووجهها ينزف في المشهد والحقيقة، وهذا كان درسا لي أنا شخصيا في التضحية والإخلاص في العمل".

 

وتنافس روجينا في ماراثون دراما رمضان 2021 من خلال مسلسل "بنت السلطان"، ويشاركها البطولة: باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وغيرهم، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.


سبوتنيك

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