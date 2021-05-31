الإثنين 31-05-2021
الوكيل الاخباري

فلسطينيون يعتصمون تضامنا مع المعتقلين الأردنيين -صور

تطورات ازمة تجميد عضوية النائب أسامة العجارمة

التربية لـ الوكيل : نحو 100 ألف معلم تلقوا لقاح كورونا

المستفيدون من إسكان ضباط الأمن العام - أسماء

بدء جلسة الاستماع الأولى للأردنيين في سجون الاحتلال

قطاعات وانشطة اقتصادية مغلقة تعود لممارسة أعمالها غدا

الصحة : دخول المملكة في موجة ثالثة من كورونا وارد

فرنسا: تجسس واشنطن على الأوربيين أمر خطر للغاية في حال ثبوته

' الفطر الأسود ' خوف جديد يتصدر تويتر

الهند تسجل 152 ألف إصابة بكورونا

الإثنين، 31-05-2021 12:57 م

صورة تيم حسن تشعل مواقع التواصل الاجتماعي - شاهد

3820150_1608130617


الوكيل الإخباري-يستمر صنّاع مسلسل "الهيبة" تصوير الجزء الخامس منه في لبنان والذي يحمل عنوان "الهيبة جبل" بطولة تيم حسن ، عبد المنعم عمايري، منى واصف ، إيميه صيّاح ، عبدو شاهين، سعيد سرحان ، روزينا لادقاني وغيرهم، من اخراج سامر برقاوي وإنتاج صبّاح أخوان.

اضافة اعلان
 

بطل العمل النجم تيم حسن نشر صورة من أجواء التصوير، حيث ظهر وهو يحمل أفعى في يده، وكتب مشوقًا الجمهور: "نتابع تصوير "الهيبة جبل" يوميًا انشاالله يعجبكم، ماذا تتخيلون سيحدث بآخر جزء؟".

 


ولم يكد تيم حسن ينشر الصورة حتى بدأ جمهوره بتداولها عبر مواقع التواصل والتعليق عليها حول انتظارهم العمل بفارغ الصبر.

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5313579_1516351829

الفنانة اروى تكشف عن جديدها .. فيديو

345-1110x564

أورزجان دينيز يعلن ارتباطه بفتاة تصغره بأكثر من ٢٠ عاماً ويكشف هويتها.. صور

73f415d4-6b8b-4f26-95d5-d48470b8944c_16x9_1200x676

خصم كبير على تذاكر حفل فرقة تينديدج باتلروكيت لمتلقي مطعوم كورونا في فلوريدا

55ca83a7-77f9-4e0f-a395-d4c2089c1a49

بعد ان قدمت مشاعر بأسلوب جديد .. شيرين عبد الوهاب توجه رسالة ل اليسا

3-6-1024x755-1

ماغي بو غصن تخرج عن صمتها وترد على تعليقات فيليب أسمر المثيرة للجدل

1190205

هذا ما تقاضاه نجوم مسلسل فريندز في الحلقة الاستثنائية

أخبار متعلقة
38_6

لاول مرة .. عمل رعب يضم الفنانة دينا الشربيني وتقلا شمعون - صورة

8a66a8342d999ef037c9fdc82410d20a

نجم كبير يشارك في كتابة نهاية 'جبل' ويسدل الستار عن مسلسل 'الهيبة'

Ezqr35_XoAcESGz

شاهد بالفيديو.. تسريب أحداث مسلسل 2020.. خطف حياة و 'صافي' ينتقم

472201705070521162116

ياسر سامي يكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بالتسمم

16190442130504063

الفنان محمد حاتم يتعرض للإصابة أثناء تصوير مسلسل 'قصر النيل'.. فيديو

1-1434458

'أم الديب' تكشف تفاصيل مسلسل 2020 بمشاركة نادين نجيم وقصي خولي