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الجمعة، 09-04-2021 10:48 ص

صورة جديدة لبطلة مسلسل 'عائلة الحاج متولي' بعد 20 عاماً.. شاهد

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الوكيل الاخباري - تذكّر الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة المصرية مونيا التي أدت دور "ألفت" الزوجة الرابعة للحاج متولي (نور الشريف) في مسلسل "عائلة الحاج متولي" ، وتبين أن الصورة التُقطت لمونيا في وقت سابق وبدت فيها وقد طرأ تغيير كبير على ملامح وجهها. وهو ما أشار إليه معظم تعليقات المتابعين.

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يُذكر أن مونيا بدأت مسيرتها الفنية في العام 2001 وقدّمت إلى جانب هذا المسلسل أعمالاً أخرى منها: "النساء قادمون" و"مشوار امرأة" و"ألف ليلة وليلة" و"نادي القلوب الجريحة" و"الست أصيلة" و"زهور شتوية" و"الطريق إلى الحقيقة" و"اللؤلؤ المنثور"، فضلاً عن مسرحيات منها، "عبور وانتصار" و"العيال تكسب" و"خرابيش".


ويُشار الى أن مسلسل "عائلة الحاج متولي" عُرض في الموسم الرمضاني في العام 2001، وشارك فيه عدد كبير من نجوم الشاشة، منهم: نور الشريف وفادية عبد الغني وماجدة زكي وغادة عبد الرازق وسمية الخشاب ومونيا ومصطفى شعبان وحسين الشربيني وميمي جمال ورجاء الجداوي وعايدة رياض ورانيا يوسف ومجدي كامل ونورهان وإنعام سالوسة وفاروق فلوكس وآخرون.



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