صورة جديدة للفنانة أصالة تثير انتقادات واسعة

الوكيل الإخباري-نشرت الفنانة السورية أصالة مجموعة صور جديدة لإطلالتها قبل احدى حفلاتها واختارت فستاناً أزرق اللون انقسم المتابعون بين من رآه جميلا للغاية وبين من رأى موديله قديم جداً .

اضافة اعلان

الا ان الموضوع لم يكن الفستان وحسب انما الخبرة الضئيلة التي يمتلكها الشخص الذي سلّمته أصالة صفحات السوشيال ميديا الخاصة بها اذ ركز كثيرا على تعديل شكل الفنانة العام بالفوتوشوب ولم ينتبه الى التفاصيل التي تغيرت خلفها مثل الحائط والخطوط التي لم تعد مستقيمة خلفها.



وهكذا اصبح من الواضح استخدامه للفوتوشوب مما عرضها لكثرة الانتقادات من متابعيها .







الفن