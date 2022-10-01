السبت 01-10-2022
الوكيل الاخباري

شعار جديد للجمارك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسها

إيطاليا اليوم بلا غاز روسي

حماده: الأردن يمتلك مقومات ليصبح مركزا استراتيجيا للأمن الغذائي بالمنطقة

إعادة انتخاب البحريني عادل العسومي رئيسا للبرلمان العربي

الشروع بالقتل لعربية طعنت زوجها وسكبت ماء مغلي عليه في المفرق

اعلان صادر عن التعليم العالي بشأن التجسير - أسماء

نائبان كويتيان يفوزان بانتخابات مجلس الأمة وهما في السجن

قتلى وجرحى جراء القصف الأوكراني لجمهورية دونيتسك

إلغاء وتأجيل 40 رحلة جوية في مطارات موسكو بسبب الضباب

فرص عمل للأردنيين والسوريين في بلدية الزرقاء - رابط

السبت، 01-10-2022 02:29 م

صورة جديدة للفنانة أصالة تثير انتقادات واسعة

2202026162949100


الوكيل الإخباري-نشرت الفنانة السورية أصالة مجموعة صور جديدة لإطلالتها قبل احدى حفلاتها واختارت فستاناً أزرق اللون انقسم المتابعون بين من رآه جميلا للغاية وبين من رأى موديله قديم جداً .

اضافة اعلان

 

الا ان الموضوع لم يكن الفستان وحسب انما الخبرة الضئيلة التي يمتلكها الشخص الذي سلّمته أصالة صفحات السوشيال ميديا الخاصة بها اذ ركز كثيرا على تعديل شكل الفنانة العام بالفوتوشوب ولم ينتبه الى التفاصيل التي تغيرت خلفها مثل الحائط والخطوط التي لم تعد مستقيمة خلفها.


وهكذا اصبح من الواضح استخدامه للفوتوشوب مما عرضها لكثرة الانتقادات من متابعيها .

 


 

الفن


 




 

 


 

إقرأ ايضا
فنان-العرب-محمد-عبده

فيديو طريف لمحمد عبده يمازح جمهوره بعد سؤال غريب من احدى متابعيه

45604-عبلة-كامل-وزينة

زينة باسم تروي قصة مساعدة عبلة كامل لها

343838_0

انسحاب بطل صالون زهرة في الجزء الثاني

Fd9yrEhXEAE0jEj

وسم عمرو دياب يتصدر تويتر بعد حفله الأخير في العقبة .. فيديو

منة-عرفة-وطليقها-محمود-المهدى-780x470

من جديد .. طليق منة عرفة يتحدث عن انفصالهما

CF01899E-591C-48E2-8A9A-E50FF0134370

جدل حول تسريب رقم هاتف الفنانة كاريس بشار الخاص في احدى مشاهد ستيلتو

أخبار متعلقة
107494Image1-1180x677_d

اصالة توجه رسالة لجمهورها في مصر

5784436-1468408923

كيف ردّت أحلام على تغريدة إعلامي سعودي قال إنها "لن تصبح أصالة"؟

344684_0

نادين نسيب نجيم تستعد لمواجهة جديدة في "صالون زهرة"

127-125328-mai-omar-sudden-disease_700x400

مي عمر تعلن موعد عرض فيلم "تحت تهديد السلاح"

5717851_1615658269

الاعلامي المصري شريف مدكور يحتفل بعيد ميلاده بصورة من الطفولة

2021_6_12_2_47_10_46

خالد النبوي يشارك صورة مع والدته ويستذكرها بكلمات مؤثرة