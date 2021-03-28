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الأحد، 28-03-2021 01:14 م

صورة جديدة للفنانة نيللي كريم برفقة ابنتيها تثير الجدل.. شاهد

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الوكيل الاخباري - في ظهور فريد ونادر لهن معاً، نشرت الفنانة نيللى كريم على صفحتها الشخصية في "فيسبوك"، صورة جديدة جمعتها بابنتيها سيسليا وكندة، وعلّقت عليها معبّرةً عن حبّها الشديد لهما، قائلةً: "الحب.. نيللي كريم".

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يُذكر أن نيللي تخوض سباق الدراما الرمضاني المقبل، بمسلسل «ضد الكسر»، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد، ويشاركها البطولة: محمد فراج، لقاء الخميسي، هشام إسماعيل، مصطفى درويش، تارا عماد، سينتيا خليفة، حمزة العيلي، نهير أمين، وعدد آخر من الفنانين.

 

وكانت نيللي كريم قد تعرّضت لأزمة في بداية التحضير للمسلسل بعد اعتذار أكثر من نجم عن عدم مشاركته فيه، وكان أبرزهم كريم فهمي ليستقر القائمون على العمل في النهاية على الفنان محمد فراج.



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