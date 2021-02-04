صورة جديدة للفنانة هنا الزاهد تشعل مواقع التواصل.. شاهد

الوكيل الاخباري - أشعلت الفنانة المصرية هنا الزاهد موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" بعدما كشفت عن شخصية جديدة من الشخصيات التي تؤديها ضمن مسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر"، المقرر طرحه قريباً، وهي شخصية "ساندي إبراهيم التابعي"، حيث ظهرت وشعرها باللون المائل للأحمر.

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ونشرت هنا، عبر حسابها على "إنستغرام"، صورة من كواليس المسلسل، وهي تحمل "نسناساً" على كتفها، وعلقت قائلة: "ساندي إبراهيم التابعي والنسناس بتاعها بودي، مسلسل حلوة الدنيا سكر قريب جداً، مين متحمس؟".

وتواصل الفنانة هنا الزاهد، تصوير مشاهدها في المسلسل في العديد من الديكورات الخاصة بالعمل، وفي حكاية "لا سحر ولا شعوذة"، تجسد هنا دور "مخاوية جن" خلال الأحداث.



وتقدم "الزاهد" خلال أحداث المسلسل تسع شخصيات مختلفة، من خلال تسع حكايات منفصلة متصلة، وتأتي كل حكاية في خمس حلقات ويكون بطلها أمام هنا الزاهد فناناً مختلفاً، وذلك بعناوين "سحر وشعوذة"، "تسع خطوات لقلب الرجل"، "الجريمة لا تفيد" و"المتخصصة".





لها

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