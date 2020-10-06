صورة جديدة للفنانة ياسمين صبري تثير الجدل.. شاهد

الوكيل الاخباري - نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورة جديدة لها، ظهرت فيها بلون عينين مختلف عما اعتاده الجمهور الامر الذي أشعل التعليقات على إطلالتها الجديدة.

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ياسمين صبري ظهرت في الصورة بماكياج هادئ وتحديد عميق للعين باستخدام الماسكرا، كما كان للون عينيها المختلف، حيث ارتدت عدسة بإحدى درجات الرمادي الداكن من مجموعتها الخاصة، أثر كبير في تغيير ملامحها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري كان مسلسل "فرصة تانية"، والذي خاضت به سباق الدراما الرمضاني الماضي، وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل، وشاركها في البطولة أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎.‎

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