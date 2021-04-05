صورة قديمة تجمع تيم حسن وباسل خياط وقصي خولي تثير الجدل!.. شاهد

الوكيل الاخباري - استعاد الفنان السوري تيم حسن صورة من أيام الدراسة في المعهد العالي للفنون وتبين من خلال تعليقه عليها أن صديقاً له يدعى سامر شقير هو من نشرها على حسابه الخاص في "فيسبوك".

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وظهر في الصورة إلى جانب تيم حسن كلٌ من الممثلَين قصي خولي وباسل خياط، وأرفقها تيم حسن بالتعليق: "نشر الصديق الغالي سامر شقير على حسابه على "فيسبوك" هالصورة الحلوة من أيام زمان الحلوة مع قصي وباسل الأحبّة وقال على ذمته: "بهاليوم تقلّعنا من المعهد لأن رحنا حضرنا فعاليات مهرجان السينما. وكان ممنوع نطلع من المعهد ونترك الدروس".

وأضاف: "خلصنا من السينما وقررنا نروح لعند باسل على قدسيا، نزلنا بدمّر لناخذ أكل ومنشان تكمل معنا علقنا مع شباب قدّام المطعم وأكلنا اللي فيه النصيب، وهي صورتنا بعد ما وصلنا مش معروف زعلانين أو فرحانين، جوعانين أو شبعانين، مقهورين أو مروّقين".



وأحدثت الصورة ضجة كبيرة في أوساط المتابعين، وعلّق عليها قصي خولي: "أحلى وأجمل الأيام يا أبو الورد، وسلام لسامر الحبيب من خلالك أبو سمرة، اشتقتلك واشتقنا لسهرات الغيتار والشاي عندك، وسلام لأبو الشمس وموفّقين يا شباب ويا رفقات وإخوات الصبا".



ويُشار إلى أن تيم حسن يغيب عن المشهد الرمضاني للعام 2021 بعدما أعلنت شركة "الصبّاح" تأجيل عرض الجزء الخامس من "الهيبة" إلى وقت لاحق.





لها