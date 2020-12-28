صورة قديمة للفنانة كندة علوش من مسلسل 'أشواك ناعمة' منذ 15 عاما.. شاهد

الوكيل الاخباري - استعاد عدد من الحسابات الناشطة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورة قديمة للفنانة السورية كندة علوش وظهرت فيها إلى جانب زميلتها الفنانة السورية نادين تحسين وتبين أنه تم التقاطها خلال تصوير مشهد من مسلسل "أشواك ناعمة" الذي عرض للمرة الأولى في عام 2005.

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وأطلقت الصورة عدداً كبيراً من التعليقات حيث قارن الكثيرون بين شكل الممثلة في تلك المرحلة وشكلها الحالي ورأوا أنها لم تتغير كثيراً.

ويشار إلى أن الفنانة كندة علوش شاركت مؤخراً في بطولة حكاية "ضي القمر"، الحكاية الثانية من مسلسل "إلا أنا".

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