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الخميس، 19-05-2022 04:06 م

صورة - كارين رزق الله تشوّق متابعيها لمسلسلها الجديد

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الوكيل الإخباري-نشرت الممثلة اللبنانية كارين رزق الله صورة لها على وسائل التواصل الاجتماعي في ثياب ممرضة وعلقت على الصورة قائلة: ممرضة، من دون أن تعطي معلومات أكثر في التعليق.

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الصورة حازت عدداً كبيراً من الاعجابات وبدأ المتابعون يتكهنون اذا كان هذا الدور الذي ستلعبه في مسلسلها الجديد، كما سألها البعض متى سيبدأ عرض المسلسل؟ فيما تمنى لها آخرون التوفيق في عملها الجديد.


وكانت رزق الله التي اعتاد الجمهور متابعتها خلال المواسم الرمضانية غابت في شهر رمضان 2022، ولكنها أعلنت أنها ستلاقي الجمهور قريباً.

 


 

الفن

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