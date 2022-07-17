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الأحد، 17-07-2022 09:29 ص

صورة-كيفانش تاتليتوغ في عمل جديد .. من المتوقع أن تشاركه البطولة ؟

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الوكيل الإخباري-افادت وسائل إعلام تركية ان النجم التركي كيفانش تاتليتوغ من المقرر ان يخوض بطولة مسلسل جديد بعنوان "اذا خسر الملك"، وتجري الشركة المنتجة للعمل مفاوضات مع الممثلة التركية ايتشا توران لتخوض البطولة النسائية، لكن لم يُكشف بعد عن طبيعة دوره.

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وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لـ كيفانش تاتليتوغ مع طفله حيث يقضي إجازته في بودروم. وشوهد تاتليتوغ وهو يحمل ابنه ويغطي وجهه بعيداً عن عدسات المصورين، وقد رُزق فيه من زوجته مصممة الازياء التركية باشاك ديزر بعد خمس سنوات من الزواج.

 



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