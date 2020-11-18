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الأربعاء، 18-11-2020 11:04 ص

صورة لحفيدتي الفنان كاظم الساهر تثير الجدل.. شاهد

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الوكيل الاخباري - تناقل المتابعين عبر الحسابات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعت ولدي الفنان العراقي كاظم الساهر وحفيدتيه من نجله الاكبر وسام.

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ولم يعرف تاريخ التقاط هذه الصورة إلا أن التعليقات ركزت على جمال الطفلتين حيث أشار الكثيرون إلى أنهما تتمتعان بملامح أجنبية.


ويشار إلى ان الفنان كاظم الساهر نشر في وقت سابق صورة له مع إحدى الطفلتين مع التعليق: "البنية" كما نشر لاحقاً صورة لابنه وسام وحفيدته سنا وكتب: "وسام وسنا".


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