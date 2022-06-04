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السبت، 04-06-2022 02:41 م

صورة لـ "عادل إمام وزوجته "من أيام الشباب تجتاح مواقع التواصل

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الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للممثل المصري عادل إمام وزوجته هالة السلقاني من أيام الشباب.

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ولفتت الصورة أنظار المتابعين بالفرخ والسعادة اللذان كانا واضحين على وجهيهما، وبمدى الإنسجام بينهما، وأكدوا أنهما لا يزالان يمتلكان الملامح نفسها ونظرات الحب نفسها بعد كل هذه الأعوام.


وكان عادل إمام قد روى بإحدى مقابلاته كيف تعرف على زوجته هالة، وقال مع الإعلامي مفيد فوزي: "كانت هي جارة للمنتج المسرحي سمير خفاجي، وكنت دائما ما أتردد على منزله مع أصدقائي، وعندما أطلت من شرفة منزلها للمرة الأولى جذبت أنظاري، في المقابل قام أصدقائي بمعاكستها، ولكنني رفضت أن أنضم إليهم لأنني لا أجيد المعاكسة، فضلا عن أنني لا أعتبر المعاكسة هي أفضل طريقة لاجتذاب الطرف الآخر".




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