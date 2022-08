الوكيل الإخباري-تصدرت صورة نشرها الفنان العراقي، كاظم الساهر، من صالة أحد المطارات، وهو يفترش الأرض وبجواره حقيبة سفر خاصة به، بينما يستعد للسفر، الترند.

وأرفق كاظم الساهر الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، بتعليق قال فيه: "ألتقيكم في كاليفورنيا See you in California".



وكان "القيصر" قد نشر قبل أيام مقطع فيديو من حفلته التي أقامها أخيراً في الولايات المتحدة الأميركية.