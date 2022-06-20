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الإثنين، 20-06-2022 01:56 م

صورة للفنانة مي عز الدين تتصدر الترند

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الوكيل الإخباري-تصدر إسم الممثلة المصرية مي عز الدين الترند على قائمة محركات البحث، وذلك بعد إعادة رواد مواقع التواصل الإجتماعي تداول صورة لها من دون مستحضرات تجميلية عبر صفحاتهم الخاصة.

وظهرت مي عز الدين وهي مستلقية على الوسادة، ومن دون أن تضع أي مستحضرات تجميلية أو فلتر للتجميل،كما تركت شعرها منسدل على الوسادة.

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وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع هذه الصورة، معبرين عن إعجابهم بجمال مي عز الدين الطبيعي، ومؤكدين أنها ليست بحاجة لوضع مستحضرات تجميلية حتى تبرز جمال ملامحها.

 


 

الفن

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