صورة للفنان أحمد السقا برفقة ابنته تلفت الانظار.. شاهد

الوكيل الاخباري - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنان المصري أحمد السقا لفتت أنظار عدد كبير من المتابعين.

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وظهرت في الصورة التي انتشرت على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين، نادية ابنة الفنان أحمد السقا للمرة الأولى.

يُذكر أن الفنان المصري أحمد السقا متزوج من الإعلامية مها الصغير عام 1999، وأنجب منها ولدين وفتاة، هم حمزة وياسين ونادية.





سبوتنيك

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