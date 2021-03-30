صورة للفنان أمير كرارة وهو يطعم أسد ضخم تثير ضجة.. شاهد

الوكيل الاخباري - كشف مدرب الأسود أشرف الحلو كواليس اللقطة المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيها الفنان المصري أمير كرارة وهو يطعم أحد الأسود بتقريب فمه وهو يضع فيه قطعة من اللحم لفم الأسد ليلتقطها دون أن يهاجم كرارة.

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وحكى الحلو تفاصيل تلك اللقطة مؤكداً أنها بدأت بتلقيه اتصالاً من المخرج محمد سامي قبل شهرين للاستعانة بأحد الأسود في مسلسل "نسل الأغراب"، وتردد محمد سامي على السيرك القومي بالعجوزة أكثر من مرة قبل بدء التصوير، واختار بنفسه الأسد "علوشي" من بين العديد من الأسود.



وأضاف الحلو أنه طلب من القائمين على العمل تصميم قفص بمواصفات معينة من أجل عامل الأمان، وهو ما تم توفيره بالفعل على أكمل وجه، واصطحب الأسد لمدينة الإنتاج من أجل تنفيذ بروفات قبل بدء التصوير، واستغرق التصوير نحو 12 يوماً متقطعة.

وأشار الحلو إلى أن أمير كرارة كان قلقاً في أول لقاء بينه وبين الأسد إلا أنه مع استمرار البروفات أصبح يعتاد عليه أكثر، لافتاً إلى أن الأسد هو صديق أمير كرارة المقرب في المسلسل، وكثيراً ما يجالسه ضمن الأحداث ويتحدث إليه وتشير القصة إلى أنهما يتشابهان في الصفات. ويتواجد الأسد ضمن مجموعة أخرى من الأسود في قصر أمير كرارة بالمسلسل.



أما عن اللقطة التي يطعم فيها أمير كرارة الأسد من فمه، أشار الحلو إلى أن الأسد مدرب على تلك الحركة في السيرك، ولكن الاختلاف كان في الشخص الذي يقوم بها لذا تم تدريب الأسد وحده على تلك الحركة ثم تدريبه برفقة أمير، لافتا إلى أنه تواجد برفقته وراء الكاميرا بداخل القفص.



وقال إن العصا التي استخدمها كرارة لا يتعدى طولها عشرة سنتيمترات، فظهر اللحم وكأنه على شفاه أمير، فكان لابد من تواجده برفقته منعاً للمخاطرة لأنهما قريبان للغاية، مضيفاً أن أمير ظل يطعمه ويجلس معه مرات عديدة كي يستأنسه وينفذ المشهد كما هو مطلوب، ونظرا لثقته في الحلو وشقيقته لوبا أصبح الأمر سهلاً، ولم يحدث أن هاجمه الأسد في الكواليس.



وأضاف الحلو أن المخرج محمد سامي كان يحضر بروفات الأسد وكان يمزح معه ويطعمه، وخاصة أنه يحب الحيوانات كثيراً.





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