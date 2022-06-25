صورة متداولة لشبيه الفنان عمرو دياب

الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مؤخراً ، صورة لرجل مصري يشبه الفنان الكبير عمرو دياب .

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وتفاعل المتابعين مع الصورة مبدين اعجابهم بالشبه الكبير بينهم .

يشار إلى أن النجم الكبير عمرو دياب تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مؤخرا، بعد ساعات من طرح أحدث اغانيه «اللي يمشي يمشي».









