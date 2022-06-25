صورة متداولة لشبيه الفنان عمرو دياب

الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مؤخراً ، صورة لرجل مصري يشبه الفنان الكبير عمرو دياب .
وتفاعل المتابعين مع الصورة مبدين اعجابهم بالشبه الكبير بينهم .
يشار إلى أن النجم الكبير عمرو دياب تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مؤخرا، بعد ساعات من طرح أحدث اغانيه «اللي يمشي يمشي».
حد يعرفه على سكة تيك توك ويبقى شبيه عمرو دياب https://t.co/kNVSqoJSWd— salma elsatamony (@satamony90) June 24, 2022
شبيه عمرو دياب! 😃😁😂 pic.twitter.com/er9vL7aURh— 🇪🇬🇸🇦❤️✌️mazooooooooon (@mazen_pilotsaud) June 24, 2022