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السبت، 25-06-2022 01:34 م

صورة متداولة لشبيه الفنان عمرو دياب

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الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مؤخراً ، صورة لرجل مصري  يشبه الفنان الكبير عمرو دياب . 

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وتفاعل المتابعين مع الصورة مبدين اعجابهم بالشبه الكبير بينهم .

 

يشار إلى أن النجم الكبير عمرو دياب تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مؤخرا، بعد ساعات من طرح أحدث اغانيه «اللي يمشي يمشي».

 





 

 

 

 

 




 

 


 

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