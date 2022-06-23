صورة متداولة للفنانة هيا مرعشلي قبل 8 سنوات

الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثلة هيا مرعشلي قبل 8 سنوات قبل الشهرة الكبيرة التي حققتها اليوم وقارن المتابعون شكلها بين الماضي والحاضر.

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في الحالتين شددوا على انها صاحبة جمال طبيعي فقليلة هي التعديلات التي طرأت على شكلها الا انه من الواضح انها فقدت الكثير من الوزن الزائد مما ادى الى تحديد شكل وجهها اكثر بعد هذا التغيير لكن في الاجمال لم تخضع لعملية تجميل واضحة كما انها لم تقم باي ابر للفيلر او بوتوكس لانها في الاساس ناعمة ولا زالت صغيرة بالسن.







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