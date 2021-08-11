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الأربعاء، 11-08-2021 11:34 ص

صورة مسرّبة من حفل زفاف كرم بورسين وهاندا أرتشيل

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الوكيل الإخباري - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من زفاف الممثل كرم بورسين والممثلة هاندا أرتشيل ضمن كواليس تصوير آخر حلقات مسلسلهما أنت أطرق بابي الذي من المتوقع أن ينتهي عند الحلقة 52 من جزئه الثاني.

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وينتظر محبو العمل الحلقة 48 التي سيتم بثها اليوم والتي ستشهد تغييرات وأحداث عديدة وحرص القيمون على العمل على تشويق المتابعين للحلقات النهائية عبر تسريب صورة للثنائي في زفافهما وارتدت إيدا اي هاندا ارتشيل فستاناً أبيضاً قصيرا ووضعت طرحة على رأسها بينما ارتدى سركان اي كرم بورسين قميص وبنطلون باللون الأبيض زظهرت في الصورة معهما ابنتهما في نطاق العمل كيراز التي حصدت اهتمام المتابعين بجمالها وطرافتها.


 

المصدر - الفن 

 

 

 




 

 


 

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