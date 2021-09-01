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الأربعاء، 01-09-2021 04:30 م

صورة من كواليس الهيبة تشوق الجمهور

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الوكيل الإخباري - تفاعل الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة جديدة من الكواليس الخاصة بمسلسل "الهيبة - جبل"، في جزئه الخامس الذي يقوم ببطولته النجم تيم حسن، وسط تأكيدات أن العرض بات قريباً للغاية.

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ونشر الصورة الجديدة الفنان سعيد سرحان، الذي يجسد شخصية "علي شيخ الجبل"، وذلك عبر حسابه في "إنستغرام"، مؤكداً في تعليقه أنه "بانتظار الدخان الأبيض.. قريباً"، في إشارة إلى أنه ينتظر المعركة الجديدة. 

وظهر سعيد سرحان في الصورة مع الممثل عبده شاهين، وعلى ما يبدو أنهما يخططان لأمر ما، سيشعل أحداث العمل الذي تقرر أن يكون جزؤه الخامس هو الأخير، ما خلق حالة من التشويق لدى الجمهور لمتابعة أي جديد سيطرأ على العمل وكيف ستنتهي أحداثه.

 

من جانبه، نشر الممثل عبده شاهين ذات الصورة على حسابه في "إنستغرام"، وترك ذات التعليق أنه بانتظار الدخان الأبيض، وهو ما يوحي بوجود أمر ما سيجمع الثنائي.


 

 

المصدر - لبنان 24

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