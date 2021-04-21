صورة نادرة تثير الجدل من طفولة الفنانة شريهان.. شاهد

الوكيل الاخباري - تداولت بعض الحسابات التي تُبدي اهتماماً بأرشيف المشاهير على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" صورة قديمة التُقطت للفنانة المصرية شريهان في أيام طفولتها.

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وأجمعت غالبية التعليقات على أنها كانت تتمتع بالجمال المميز ولا تزال، ورأوا أن ملامحها لم تتغير كثيراً مع مرور السنين.



ويُشار إلى أن شريهان احتلت قائمة "التراند" على "تويتر" أخيراً بسبب ظهورها الأول بعد غياب طويل عن الشاشة، في إطار فيديو ترويجي لإحدى شركات الاتصالات المصرية.

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