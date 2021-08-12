الخميس 12-08-2021
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الخميس، 12-08-2021 04:31 م

صورة نادرة لدنيا بطمة في طفولتها - صور

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الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة للفنانة المغربية دنيا بطمة في صغرها بفستان زهري ناعم.

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وقارن عدد من متابعيها صورتها بصورة إبنتها إذ إعتبر البعض أنها تشبهها كثيراً والبعض الأخر إستبعد الشبه بينهما.


كما لاحظ عدد من محبيها التغير الكبير بين ملامحا سابقاً واليوم بعد بعض التعديلات التجميلية.


وكانت دنيا قد نشرت مجموعة صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير وتفاجأ المتابعون من التغييرات التي طرأت على وجهها اذ وضعت قرطاً تحت فمها لأول مرة ونشرت العديد من الصور القريبة لوجهها استعرضت فيها مكياجها اللافت والجميل جدا.


وعلق المتابعون على التغيير الواضح في وجهها فاعتبر كثر انها خضعت لبعض التعديلات في وجهها فعلق أحدهم كل مرة تبدلي وجهك وعلق آخر الفلوس مو بس تغير النفوس ، تغير الشكل هم من ناحية ثانية دافع كثر عن دنيا وأشاروا الى ان المكياج سبب اختلاف ملامحها.

 



 

المصدر - الفن 

 

 




 

 


 

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