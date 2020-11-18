صورة نادرة لعبد الحليم حافظ أمام سيارته الشهيرة.. شاهد

الوكيل الاخباري - تداول عدد من الحسابات التي تهتم بأرشيف المشاهير على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورة قديمة جداً للفنان الراحل عبد الحليم حافظ مع سيارته أثارت اهتمام الكثير من المتابعين.

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وتبين أن السيارة ذات اللون الأحمر هي أولى السيارات التي اشتراها الفنان الراحل وكان يبدي تعلقه بها.



كذلك تم تناقل معلومات تشير إلى أنه اتصل بمصنع السيارات في ألمانيا وطلب مواصفات السيارة التي يريدها مع الإشارة إلى أنها كانت خضراء قبل أن يتم تحويل اللون إلى أحمر، وذكر بعض الناشطين أنه استقلها بعد وصولها إلى مصر في منتصف الليل كي لا يراه أحد وأنها بقيت أمام منزله حتى وفاته.





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