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الأحد، 28-02-2021 01:23 م

صورة نادرة للفنان سمير غانم برفقة شقيقه تثير الجدل!.. شاهد

Samir_Ghanem


الوكيل الاخباري - استعاد عدد من الناشطين على مواقع التواصل صورة للفنان المصري سمير غانم أثارت اهتمام الكثيرين حيث ظهر فيها برفقة شقيقه حسام.

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ومن خلال البحث تبين أن الصورة التقطت لهما أثناء دخولهما إلى القاعة التي أقيم فيها حفل زفاف الممثلين أحمد فهمي وهنا الزاهد في أحد فنادق القاهرة.


واطلق هذا موجة من التعليقات حيث قارن الكثير من المتابعين بين الفنان وشقيقه. ورأى بعضهم أن لا شبه بينهما على الإطلاق فيما أشار آخرون إلى أنهما يتقاسمان بعض الملامح.


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