صورة - هند صبري تمازح المتابعين وتدعوهم لحضور فيلمها "كيرة والجن"

الوكيل الإخباري-تبدأ اليوم دور العرض المصرية في جميع المحافظات في عرض فيلم "كيرة والجن" الذي يشارك في بطولته الممثلين أحمد عز وكريم عبد العزيز الى جانب باقة من الممثلين بينهم الممثلة التونسية هند صبري التي تلعب دور دولت هانم باشا فهمي وهي تشوق منذ ايام متابعيها لمشاهدة الفيلم.

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وقامت الممثلة اليوم ممازحة جمهورها بكتابة عبارة: «صباح الخير النهاردة هنشوف دولت هانم باشا فهمي، نتقابل في السنيما وإحنا بنحضر التاريخ وهو بيكتب». وأضافت: «ياريت نروح السينما خفيف خفيف بلاش نتقل في الأكل لأني هنحضر جرعة دسمة من الإبداع».

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