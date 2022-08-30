صورة-وفاة نجمة عالمية تاركة رسالة .. وهذا ما كتبته !

الوكيل الإخباري-أعلن شقيق الممثلة الكورية يو جو أون خبر إقدامها على الإنتحار عن عمر يناهز 27 عاماً، وذلك من خلال صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وكتب: "غادرت يو جو أون هذا المكان وذهبت إلى مكان أفضل.

اضافة اعلان



إذا كان لديكم بعض الوقت، من فضلكم تعالوا لاستقبالها. أنشر هذه الرسالة كطلبها الأخير".



وشارك شقيقها، الرسالة التي تركتها قبل وفاتها، وجاء بها: "أنا أعتذر لأني سأغادر قبل الجميع. خاصة أمي، أبي، جدتي، وأخي، أنا لم أعد أرغب في العيش بعد الآن. قد تشعرون بالفراغ من دوني لكن رجاءًا كونوا أقوياء. أنا سأشاهدكم من بعيد. رجاءًا لا تبكوا. هذا ليس جيدا لصحتكم".



أضافت: "أنا لست حزينة، بل في الحقيقة أنا هادئة. ربما لأني كنت أفكر في هذا القرار منذ وقت طويل. لقد عشت حياة سعيدة فعلا والتي لا أستحقها. لهذا أنا أشعر بالرضى. ولقد اكتفيت من هذه الحياة لذا رجاءًا لا تلوموا أي شخص وامضوا قدما، أنا لست ميتة لذا رجاءًا عيشوا حياة جيدة. آمل أن أرى العديد من الأشخاص في جنازتي وأن يرى الجميع ما إذا كان هناك شخص يمر بشيء ما".



وأكملت الممثلة في رسالتها: "لقد أردت حقا ممارسة التمثيل كمهنة. ربما التمثيل كان كل شيء بالنسبة لي أو ربما جزء مني لكن لم يكن من السهل السعي وراء مثل هذه المهنة. أنا لم أرغب في فعل أي شيء سوى التمثيل وذلك كان مثيرا للإحباط جدا. لقد أدركت أن امتلاك الشخص لحلم ما يعد نعمة ونقمة في نفس الوقت".



وتابعت: "أنا متأكدة أن الإله لن يرسلني إلى الجحيم لأنه يحبني. هو سيستمع إلي ويهتم بي. لذا لا تقلقوا علي، ولعائلتي العزيزة، وأصدقائي، وكل من أحبهم. شكرا لكم لأنكم أحببتموني وقدرتموني. لقد كنت أستمد قوتي وضحكي منكم أيضا. أعتقد بأني عشت حياة ناجحة لأني جمعت ذكريات لا تنسى حتى النهاية".



وختمت: "شكرا لتفهمكم وتحملكم لي. أنا متأسفة لأني لم أستطع التعبير عن نفسي أكثر. لكني آمل أن تتفهموا الأمر، وإلى كل من عرفني في هذه الحياة، خاصة المدرسين، أود أن أشكركم وأعرب عن احترامي لكم. شكرا لأنكم علمتموني العديد من الأشياء عن الحياة، أمي، أبي، أحبكما. رجاءا لا تبكيان علي، أنا أتوسل إليكم".







الفن

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة