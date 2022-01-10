صور تشييع جنازة وائل الإبراشي

الوكيل الإخباري - وائل الإبراشي الإعلامي المصري شيعت جنازته عقب صلاة ظهر اليوم الإثنين، من مسجد سيدي سالم أبو الفرج بمدينة شربين بالدقهلية، بمصر، بحضور عدد كبير من أفراد أسرته ومحبيه.





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ونشر حسب برنامج "ET بالعربي" على انستجرام، عدة صور ولقطات من جنازة الراحل، والتي ظهرت فيها زوجته وهي منهارة في البكاء ومصدومة لرحيل شريك حياتها، كما أظهرتها الصور وهي متكئة على بعض من المقربين منها، بسبب انهيارها وحزنها.

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