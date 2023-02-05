صور- تغييرات جمالية اعتمدتها النجمات مع بداية 2023

الوكيل الإخباري- يبدو أن النجمات، أيضاً، تكون لهن خطط وأهداف مع بداية كل عام، ليس على المستوى المهني وحسب، بل على المستوى الشخصي والجمالي أيضاً، لذا فاجأتنا مجموعة من النجمات بتغييرات جمالية واضحة على ملامحهن، ليستقبلن العام الجديد بإطلالة جديدة، ومظهر خارج عن المعتاد.

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نستعرض أبرز التغييرات الجمالية، التي اعتمدتها النجمات منذ بداية عام 2023 :



أحلام

فاجأت النجمة الإماراتية، أحلام، الجميع بأسلوب مختلف في مظهرها مع بداية عام 2023، خاصة مع ظهورها كعضو تحكيم في برنامج المواهب "سعودي آيدول"، حيث تظهر بأزياء ولمسات جمالية بعيدة عن أسلوبها المعتاد تماماً، فضلاً عن رشاقتها الملحوظة وفقدانها الكثير من الوزن.

فقد لجأت أحلام إلى المكياج الأكثر شباباً وجاذبية، وكذلك تسريحات الشعر المناسبة معها، وبالتأكيد لأزيائها التي أصبحت عصرية وعملية أكثر من قبل، حيث كانت تعتمد الفخامة والأناقة في أزيائها.











أصالة نصري

منذ نهاية العام الماضي، لجأت النجمة السورية أصالة نصري إلى تغييرات جمالية واضحة على مظهرها وملامحها، فقد لجأت إلى عمليات تجميلية جعلتها أكثر شباباً وأصغر سناً، بينما مع بداية العام الجديد، لجأت إلى حيل جديدة في مظهرها، تزيد من ظهورها اللافت، حيث اعتمدت تسريحات شعر ومكياج السبعينيات.



فقد ظهرت في إحدى حلقات برنامج المواهب "سعودي آيدول" بتسريحة شعر من القرن الماضي تشبه تصفيفات فاتن حمامة وسعاد حسني، وكذلك المكياج الذي يعتمد الألوان القوية، مثل: أحمر الشفاه وظلال الجفون الذهبية وغيرها.







نادين الراسي

بعد تجاوزها حزنها على وفاة شقيقها جورج الراسي، خرجت الفنانة اللبنانية نادين الراسي بإطلالة جديدة على متابعيها في "إنستغرام"، حيث غيرت لون شعرها إلى الأشقر البرتقالي، وعلقت على "اللوك" الجديد، قائلة: "بالنسبة للنساء شعر جديد دائماً هو بمثابة طريقة جديدة للنظر إلى الحياة".











زهرة الخليج