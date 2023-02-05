الأحد 05-02-2023
الوكيل الاخباري

357 طلب براءة اختراع في الأردن العام الماضي

إضراب المدارس في الضفة الغربية المحتلة اليوم

السعودية تؤجل تطبيق العمر التشغيلي على الشاحنات لمطلع آب المقبل

الخرابشة: مذكرة التفاعم لتقطير النفط من الخصر الزيتي غير مُلزمة للحكومة

ارتفاع تخزين السدود إلى 89.5 مليون متر3 مياه

المركزي: تحديث برمجة أجهزة عدّ النقود في البنوك ومحال الصرافة لتتعرّف على الـ 50 الجديدة

الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لرفع الحصار عن أريحا

الأوقاف: أكثر من 23 ألف شخص سجلوا للحج ولا نية لتمديد المهلة حتى الآن

عاصفة ثلجية قطبيّة ورياح شديدة في لبنان

التربية: غرفة عمليات لمتابعة الفصل الدراسي الثاني

الأحد، 05-02-2023 11:59 ص

صور- تغييرات جمالية اعتمدتها النجمات مع بداية 2023

127-163121-ahlam-asala-twitter_700x400


الوكيل الإخباري- يبدو أن النجمات، أيضاً، تكون لهن خطط وأهداف مع بداية كل عام، ليس على المستوى المهني وحسب، بل على المستوى الشخصي والجمالي أيضاً، لذا فاجأتنا مجموعة من النجمات بتغييرات جمالية واضحة على ملامحهن، ليستقبلن العام الجديد بإطلالة جديدة، ومظهر خارج عن المعتاد.

اضافة اعلان


نستعرض أبرز التغييرات الجمالية، التي اعتمدتها النجمات منذ بداية عام 2023 :


أحلام
فاجأت النجمة الإماراتية، أحلام، الجميع بأسلوب مختلف في مظهرها مع بداية عام 2023، خاصة مع ظهورها كعضو تحكيم في برنامج المواهب "سعودي آيدول"، حيث تظهر بأزياء ولمسات جمالية بعيدة عن أسلوبها المعتاد تماماً، فضلاً عن رشاقتها الملحوظة وفقدانها الكثير من الوزن.

 

فقد لجأت أحلام إلى المكياج الأكثر شباباً وجاذبية، وكذلك تسريحات الشعر المناسبة معها، وبالتأكيد لأزيائها التي أصبحت عصرية وعملية أكثر من قبل، حيث كانت تعتمد الفخامة والأناقة في أزيائها.

 




أصالة نصري

منذ نهاية العام الماضي، لجأت النجمة السورية أصالة نصري إلى تغييرات جمالية واضحة على مظهرها وملامحها، فقد لجأت إلى عمليات تجميلية جعلتها أكثر شباباً وأصغر سناً، بينما مع بداية العام الجديد، لجأت إلى حيل جديدة في مظهرها، تزيد من ظهورها اللافت، حيث اعتمدت تسريحات شعر ومكياج السبعينيات.


فقد ظهرت في إحدى حلقات برنامج المواهب "سعودي آيدول" بتسريحة شعر من القرن الماضي تشبه تصفيفات فاتن حمامة وسعاد حسني، وكذلك المكياج الذي يعتمد الألوان القوية، مثل: أحمر الشفاه وظلال الجفون الذهبية وغيرها.



نادين الراسي
بعد تجاوزها حزنها على وفاة شقيقها جورج الراسي، خرجت الفنانة اللبنانية نادين الراسي بإطلالة جديدة على متابعيها في "إنستغرام"، حيث غيرت لون شعرها إلى الأشقر البرتقالي، وعلقت على "اللوك" الجديد، قائلة: "بالنسبة للنساء شعر جديد دائماً هو بمثابة طريقة جديدة للنظر إلى الحياة".




زهرة الخليج

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2

دنيا سمير غانم تتخذ هذا القرار قبل رمضان !

5410576-1452905008

أول ظهور لخطيب نادين نسيب نجيم يطلب يدها للزواج -فيديو

BeFunky-collage-2023-02-04T152303.309

شام الذهبي توجه رسالة مؤثرة لوالدتها

c5f1fb55-756f-4465-a67d-09a48540d498

بعد إثارته الجدل بتصريحاته الأخيرة .. ماذا قال هاني شاهين عن نقابة الفنانين ؟

438171Image1

مشهد مؤثر بين رامي عياش وابنته حديثة الولادة - فيديو

53f91817c-1

رامز جلال ينشر فيديو لمقلب من كواليس "أخي فوق الشجرة "

أخبار متعلقة
433195Image1

احلام توضح حقيقة سعر ساعتها الذي قيل انه تجاوز 700 الف دولار

22

أصالة ترد على منتقدي اطلالتها الأخيرة في سعودي أيدول -صور

135-153346-ahlam-message-angham-birthday_700x400

أحلام تهنئ أنغام بعيد ميلادها

436304Image1

اصالة تتحدث عن كواليس انهاء خلافها مع جورج وسوف : انقهر قلبي من جوا

whatsapp-image-2022-01-06-at-2-53-58-pm

أصالة: عشت الظلم والقهر وأعطيت الأمل للنساء بـ علاقتي مع زوجي فائق حسن

20220908223443260

أصالة تلتقي جمهورها الإماراتي في حفل جديد الشهر القادم