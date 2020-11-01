صور جديدة للفنانة نادين نجيم تُظهر مدى تأثرها بانفجار بيروت.. شاهد

الوكيل الاخباري - فاجأت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" بصور جديدة لها تظهر وجهها دون مكياج أو أي تعديل ودون استخدام الفيلتر الجديد الخاص بها، لتظهر حجم اصابتها بانفجار مرفأ بيروت.

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حيث نشرت الفنانة الصور الأوضح والأقرب لوجهها دون إستخدام أي تعديلات عبر تقنية الفوتوشوب أو الفيلتر، وظهرت بعض الندوب الواضحة على وجهها والتي تحتاج الى استمرار العلاج لتختفي أكثر مع الوقت.



وعبّرت نادين نجيم عن تصالحها مع نفسها وقبولها لما أصابها من التفجير من خلال تعليقها، قائلةً: "الحمدالله على كل شيء، بشكرك يا رب على كل النعم".

وتابعت "حبيت شارك معكم فرحتي لأنه فخورة بكل شي صار وقطع بحياتي حتى المشاكل والمطبات كانت افادة وقوة وعزيمة وإضافة بحياتي وشخصيتي لأنني اؤمن ان كل شيء من الله جميل.. إنّ مع العسر يسرا".

تفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصور ونالت اعجاب الآلاف منهم، وأكدوا انها لا تزال جميلة والندوب لم تؤثر على شكلها، لافتين الى انها تصالحها مع نفسها يكفي لتتخلص من أثار الجروح.

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