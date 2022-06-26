صور .. حفل زفاف ملكة جمال لبنان السابقة

الوكيل الإخباري-بعد عام تقريباً من عقد قرانها، دخلت ملكة جمال لبنان لعام 2017 بيرلا حلو القفص الذهبي محتفلة بزفافها ليلة أمس السبت في 25 حزيران.



وتألقت بيرلا كملكة حقيقية بفستانها الذي حمل توقيع المصمم اللبناني نيكولا جبران وجاء بكمين طويلين من الشسفون وقصة الـ"off shoulder" كما أنه جاء مطرزاً بحبات الكريستال ،أما الماكياج فركز على عينيها الواسعتين من دون أن يكون قوياً والطرحة وضعت في منتصف الرأس وكانت طويلة جداً من الشيفون أيضاً.

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وقد تم تداول صور للعروسين بيرلا ومارسيل والذين بديا سعيدين في أجمل ليلة ببداية حياتهما المشتركة.

















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