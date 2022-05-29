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الأحد، 29-05-2022 12:23 م

صور- سعر فستان منى زكي يثير ضجة في مواقع التواصل

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الوكيل الإخباري-أطلت الممثلة المصرية منى زكي ضمن فعاليات مهرجان "كان"، بإطلالة أحدثت ضجة بين المتابعين.

وقد إرتدت فستاناً رائعاً باللون الأسود، مرصعاً بحبات اللولو، من تصميم المصمم اللبناني جورج حبيقة.

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الجمهور تساءل عن سعر الفستان، بعد أن عبروا عن إعجابهم بجماله وأناقته، ليتبين أنه من مجموعة خريف وشتاء 2023، وتبلغ تكلفته 4960 دولار، أي ما يعادل 4960 دينار أردني تقريبا.


وكانت منى زكي قد اعتمدت تسريحة شعر ذيل الحصان، ووضعت مكياجاً جذاباً، مع لون النود في الشفاه.


وتفاعل المتابعون مع المنشور، وأثنوا على جمالها وحسن إختيارها.

 


 




 

 


 

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