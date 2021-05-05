صور للفنانة ياسمين صبري منذ سنوات وشكلها الحالي!.. شاهد

الوكيل الاخباري - كثيراً ما يتذكّر المتابعون على المواقع ما كانت عليه أشكال المشاهير والنجوم منذ سنوات مضت والتغييرات التي طرأت عليهم. وفي هذا الصدد، نشر أحد الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" صوراً عدة للفنانة المصرية ياسمين صبري، وتبين أن إحداها تعود إلى العام 2015 وتُظهر أخرى شكلها الحالي. وقارن المتابعون بين المظهرين، ورأى بعضهم أنها كانت منذ سنوات أكثر نعومةً وجمالاً. وذكر آخرون أن التعديلات التي أضافتها إلى شكلها جعلتها أكثر جاذبية.

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ويُشار إلى أن ياسمين صبري نعت في وقت سابق جدّتها التي تعتبرها في مقام والدتها الثانية، وكتبت عبر حسابها الخاص في "تويتر": "توفيت اليوم جدّتي كريمة وأمي الثانية التي ربّتني، إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء والدوام لله".

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