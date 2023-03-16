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الخميس، 16-03-2023 12:47 م

صور لياسمين صبري تثير الشكوك حول خضوعها لعمليات تجميل

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الوكيل الإخباري- نشرت الفنانة ياسمين صبري على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مجموعة من الصور من كواليس تصوير أحد الإعلانات التجارية الذي سوف يذاع خلال رمضان القادم.

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وتسببت الصور في إثارة الجدل حول خضوع ياسمين لعملية تجميل مؤخراً بعدما لاحظ المتابعون ظهورها في الصور بملامح مختلفة، حيث أكدوا اختلاف شكل أنفها والذي ظهر في الصور أصغر ومرفوعاً لأعلى عن شكله في الصور السابقة لها، كما أكدوا أن فمها ظهر أكثر انتفاخاً.


من ناحية أخرى كانت ياسمين صبري قد أكدت في تصريحات لبرنامج MBC Trending أنها تشارك في الموسم الرمضاني من خلال حملة إعلانية كبيرة انتهت من تصويرها، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

 

 

 

 


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