صور مزيّفة تثير الجدل حول الحالة الصحية للفنان ماجد الكدواني!.. شاهد

الوكيل الاخباري - انتشرت خلال الساعات الماضية صور للفنان المصري ماجد الكدواني أثارت الكثير من الجدل حول إصابته بمرض جلدي، حيث ظهر في الصور وقد ملأت البثور وجهه، مما أثار التساؤلات حول حقيقة إصابته بمرض جلدي.

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إلا أن متابعي الكدواني كشفوا أن تلك الصورة تعود إلى شخصية العقيد "وليد سلطان" التي جسّدها في فيلم "تراب الماس" عام 2018، وهي ملتقطَة في كواليس الفيلم.



وخلال أحداث الفيلم يضع "طه الزهار"، جسّده آسر ياسين، تراب الماس لـ"وليد سلطان" في الشاي بهدف قتله، وهذه المادة أدت الى ظهور طفح جلدي في كل أجزاء جسمه.

وانتشرت الصور على حساب وهمي عبر "تويتر"، تم إنشاؤه خلال شهر أيار (مايو) الجاري ونُشرت عليه صورة قديمة للفنانين ماجد الكدواني ومحمد رمضان مرفقة بتعليق "قريباً".



ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بحيث عرض الدكتور هاني الناظر طبيب الأمراض الجلدية علاجاً لحالة الفنان ماجد الكدواني.







لها