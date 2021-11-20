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السبت، 20-11-2021 08:36 م

صور نادرة من طفولة وشباب الفنان كاظم الساهر

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الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور نادرة من شباب وطفولة الفنان العراقي كاظم الساهر.

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وبدا كاظم بالصور بسن صغير في بداياته الفنية كما ظهر في إحدى الصور برفقة شقيقه وهو تقريباً في عمر الـ12.



الجدير بالذكر أن كاظم له ولدان، وسام من مواليد 1981، وعُمر من مواليد 1987 ، وحفيدتان سناء من مواليد 2011، وآية من مواليد 2014 من ابنه وسام، تزوج كاظم مرة واحدة فقط في حياته من ابنة عمه في نهاية السبعينات واستمر الزواج حتى سنة 1996 حين كان عمره 19 عاماً وانتهى الزواج بالطلاق ولم يتزوج بعدها.

 

 


 


 

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