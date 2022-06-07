الثلاثاء 07-06-2022
الوكيل الاخباري
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الثلاثاء، 07-06-2022 02:04 م

صور .. نجمة عالمية في هوليود تتميز بلون عيون نادرة

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الوكيل الإخباري- تتميز نجمة من بين نجمات هوليود في السينما الأمريكية الكلاسيكية بتاريخ كبير وتقديم أفلامً مهمة جدًا استطاعت بها أن تحصد جائزتين من جوائز الأوسكار أنها النجمة العالمية إليزابيث تايلور التي تنفرد بلون عيون بنفسجية نادر.

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النجمة من مواليد عام 1932 من أب بريطاني وأم أمريكية، وقد كانت بدايتها الفنية وهي في الثانية عشر من عمرها، ولكنها لفتت الأنظار لأول مرة وهي في الخامسة عشر بفيلم Cynthia، وقد عاشت إليزابيث تايلور حياة ناجحة على المستوى العملي .

 


 

 


 

 

اليوم السابع

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