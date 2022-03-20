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الأحد، 20-03-2022 03:03 م

ضحايا برنامج رامز جلال رمضان 2022

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الوكيل الإخباري - بدأ منذ أسابيع قليلة تصوير برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2022، بالمملكة العربية السعودية، وتضم قائمة ضحايا رامز جلال في رمضان 2022 عدد من نجوم الفن والرياضية وهم: الفنانة ياسمين صبري والنجمة غادة عادل وسنتيا خليفة وخالد أنور ولاعب النادي الأهلي بدر بانون ومحمد مجدي قفشة ونجم مسرح مصر محمد أنور بالإضافة إلى عدد كبير من الشخصيات العامة والفنانين المصريين والعرب.

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برنامج رامز جلال الجديد 2022 لم يتم الكشف عن اسمه حتى الآن ويصور في سرية تامة، ولم يتم الكشف عن فكرة برنامج رامز جلال 2022.


وتُعد برامج رامز جلال من أهم البرامج الرمضانية، والذي يعتمد مؤخراً على شخص لاستقطاب الضيوف إلى مكان المقلب باعتباره برنامج حواري، ثم فجأة يظهر رامز مُتخفياً ويبدأ في التعامل مع الضيف عن طريق وضع بعض العراقيل والعقبات التي من شأنها أن تُخيف الضيف في إطار كوميدي، ثم يظهر رامز.


وأعرب رامز جلال، في وقت سابق عن سعادته الكبيرة، بتكريمه في حفل “joy awards” بالسعودية، مشيراً إلى أنه يعتبر هذا التكريم تعويضاً له عن الانتقادات والهجوم الكبير الذي كان يتعرض لها، حيث قال: دي حاجات بتسعدني، وبتحسسني أن المشوار اللي مشيته ربنا كان عارف أنا تعبت قد إيه، فتقريبًا كان بيكافئني، ودي من اللحظات التي فرقت معايا نفسيًا.

 

صوت بيروت انترناشونال

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