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السبت، 12-06-2021 09:46 م

ضحية جديدة للفنان محمد رمضان

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الوكيل الاخباري - اتهم مصمم الأزياء المصري أشرف فجلة، الفنان المصري محمد رمضان بالمماطلة و التهرب من تسديد مستحقات عليه منذ عامين.

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وقال فجلة إن رمضان يتهرب من سداد مستحقات مالية له مقابل تصميم ملابس قبل عامين.


وأضاف أنه انتظر قرابة شهر ونصف الشهر بعدما بث أول فيديو يطالب فيه الفنان بأمواله وسداد مستحقاته، بناء على رغبة مجموعة من الوسطاء لكن دون جدوى.


وأكد أن رمضان يتجاهله ويماطل في السداد، مشيرا إلى أنه بعد نشر الفيديو الأول تواصل معه مدير أعماله، وأكد له أن أمواله ستكون لديه في غضون يومين بعد الانتهاء من تصوير آخر حلقات مسلسل "موسى" الذي عرض في رمضان الماضي، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وأشار مصمم الأزياء إلى أنه قال له حينها إن الموضوع سيحل وطلب ألا يقوم ببث أي فيديوهات أخرى عن المشكلة، وكشف أنه انتظر طيلة أسبوعين على أمل حل المشكلة وفوجئ بأحد المقربين من رمضان يتواصل معه مجدداً، ويؤكد أن الأخير مازال يقوم بالتصوير لأعمال أخرى، وسيتواصل معه شخص يدعى عبد الغني، مدير حسابات الفنان لتسوية الأمر.


وتابع أنهم حددوا الخميس الماضي كأقصى مهلة لسداد الأموال، إلا أن المهلة انتهت وما زال رمضان يماطل في منحه مستحقاته بزعم انشغاله الدائم.


وأفاد بأنه منذ الخميس الماضي يقوم بالاتصال هاتفيا بكل من تواصلوا معه من جانب الفنان دون أن يرد عليه أحد، في حين أنه علم أن نقّاشا عمل لصالح رمضان، لكن الأخير ماطل أيضاً في سداد مستحقاته، فقام النقاش ببث فيديو احتوى على إهانات وتجريح بحق الفنان المصري، وفي صباح اليوم التالي منح كافة مستحقاته.

البيان

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