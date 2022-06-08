طارق الأطرش يطرح اغنية جديدة

الوكيل الإخباري-طرح الفنان السوري الاصل طارق الأطرش اغنيته الجديدة زبّطنا وهي اغنيته الاولى باللهجة المصرية.

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الاغنية من النوع الشعبي المصري وهي من كلمات إبراهيم محمد جودة والحان إسلام عاطف عبد اللطيف.



ووصف الفنان اغنيته بأنها صيفية بإمتياز ومليئة بالفرح تنقل الى المستمع الطاقة الايجابية، التي يتضمنها كلام الاغنية. صُوّرت أغنية "زبّطنا" على طريقة الفيديو كليب في البرازيل تحت إدارة مُخرج برازيليّ، سبق أن تعاون معه طارق الأطرش من خلال أغنية "يا كبير".



تم طرح الفيديو كليب على قناة الأطرش على يوتيوب.



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