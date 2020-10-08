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الخميس، 08-10-2020 11:54 ص

طارق الشيخ يعود إلى باب الحارة بشخصية مختلفة

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الوكيل الإخباري _ كشف الفنان السوري طارق الشيخ عن مشاركته في الجزء الحادي عشر لمسلسل "باب الحارة" بشخصية مختلفة عن التي اداها في الجزأين الثامن والتاسع .

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واشار الى انه سيؤدي شخصية "عزت"، بائع شراب العرقسوس في حارة الصالحية، علماً أنه هو شخص بسيط جداً ويحظى بمحبة كل أهل الحارة.


يذكر ان الشيخ كان قد شارك في الجزأين الثامن والتاسع بشخصية "وليد"، بائع التذاكر في السينما .

 

المصدر : الفن 

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