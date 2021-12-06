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الإثنين، 06-12-2021 08:02 م

طارق العريان ردا على أصالة ينشر صورا لابنيهما

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الوكيل الإخباري - بعد مطالبة الفنانة أصالة، من طليقها طارق العريان الاعتناء بإبنيهما، في رسالة مباشرة من خلال برنامج "حبر سري" عبر فضائية "القاهرة والناس"، أقدم العريان على نشر صورته برفقة أبنائه.

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وعبر حسابه الشخصي على "انستغرام"، نشر العريان صوراً له مع إبنيهما حرصاً منه على التأكيد لأصالة أنه يقوم بالاهتمام والرعاية تجاههما. 

كما كشف في تعليق على الصور، انه قام بقضاء العطلة الاسبوعية معهما، معلقاً: "العطلة الأسبوعية مع أطفالي"، وقد تفاعل مع الصور التي قام بنشرها طارق العريان العديد من النجوم.

 

 

المصدر - نواعم 

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