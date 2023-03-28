طبيب محمد فؤاد يكشف خطورة مقلب رامز جلال على حالته الصحية

الوكيل الإخباري- وجّه الطبيب المعالج للفنان محمد فؤاد اتهاماً مباشراً للفنان رامز جلال بارتكاب جريمة متعلقة بتهديد صحة وحياة الفنان المصري، وخاصة بعد أصرارا رامز على استدراج فؤاد إلى برنامج مقالبه، رغم علمه مقدماً بخضوع فؤاد لجراحة صعبة منذ فترة قليلة، ما تسبب في فك خياطة الجرح وتعرّض الضحية للنزيف.



وقال الطبيب الجراح أسامة طه في رسالة للفنان رامز جلال، على موقع «فيس بوك»، قال فيها: «رامز جلال مع كامل احترامي لمحتوى البرنامج، فأنا لست بناقد فني ولت مؤهلاً تماماً أن أحكم على البرنامج لأني طبيب أحترم مهنتي ولا أتدخل في مهنة أخرى أجهل فيها ما هو تدقيق للصواب من الخطأ».

اضافة اعلان



وأضاف: «لكن عندما يعلن محمد فؤاد، النجم الذي كثيراً نحترمه، ومريضي من جهة أخرى، وكان قد أتم فقط 15 يوماً على إجراء العملية، وأن يكون رامز على دراية كاملة بأنه تعرض لعملية لا تصنف إلا أنها كبرى ذات مهارة، خصوصاً أنها عملية تصحيح لعملية لم تؤتِ ثمارها، وكان قد أجراها فؤاد خارج البلاد منذ 10 سنوات».

الامارات اليوم

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة