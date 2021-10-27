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الأربعاء، 27-10-2021 03:25 م

طرح البرومو الرسمي لفيلم الجريمة بطولة أحمد عز

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الوكيل الإخباري - طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "الجريمة" الذي يقوم ببطولته الفنان المصري أحمد عز، برومو دعائي هو الأول للفيلم، وذلك استعداداً لطرحه في دور العرض السينمائي مطلع عام 2022.

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وظهر الفنان المصري أحمد عز، فى الفيديو التشويقي في "لوك" مختلف تماماً عما اعتاده الجمهور منه، حيث كان ذو شعر طويل وتجاعيد لتبرز كبر سنه في الدور الذي يجسده، وشبه من خلال الكلمات التي أطلقها في البرومو الدنيا بالعروسة "اللعبة" التي نتحكم في خيوطها كما نشاء.

وتم تصوير هذا المشهد للفنان أحمد عز، وهو على متن باخرة كبيرة داخل البحر، ويجسد مشهد جريمة قتل ضمن الأحداث.

 

المصدر - زهرة الخليج 

 

 




 

 


 

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