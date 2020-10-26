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الإثنين، 26-10-2020 10:13 ص

طرح برومو مسلسل ولاد السلطان

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الوكيل الإخباري _ شارك صنّاع المسلسل الشامي "ولاد السلطان" الجمهور عبر حسابهم الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "أنستغرام" برومو العمل الذي تدور احداثه ضمن صراع قائم بسبب المال والسلطة في حارات دمشق القديمة.

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والذي يشارك في بطولته كل من  الفنان حسام تحسين بيك، ويحيى بيازي، وعبد المنعم عمايري، وسليم صبري وغيرهم من النخبة الفنية السورية .

 

برومو #ولاد_سلطان صراع على السلطة والمال في درب من الدم والمكائد في حارات الشام القديمة... يمكنكم متابعته كاملا عبر الستوري او الرابط التالي: https://youtu.be/BroI8Bn8_yc من بطولة #حسام_تحسين_بك #يحيى_بيازي #سليم_صبري #عبدالمنعم_عمايري #هيما_اسماعيل #علي_كريم #رشا_ابراهيم #جمال_العلي #احمد_رافع #محمد_خاوندي #هدى_شعراوي #ايمن_بهنسي #سامر_الزلم #علا_بدر #امانة_والي #رهف_الرحبي #عبدالرحمن_قويدر #عادل_علي #ماهر_شقرة #وسيم_الرحبي كتابة #سعيد_حناوي إخراج #غزوان_قهوجي
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المصدر : لها 

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