طرح برومو مسلسل ولاد السلطان

الوكيل الإخباري _ شارك صنّاع المسلسل الشامي "ولاد السلطان" الجمهور عبر حسابهم الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "أنستغرام" برومو العمل الذي تدور احداثه ضمن صراع قائم بسبب المال والسلطة في حارات دمشق القديمة.

اضافة اعلان



والذي يشارك في بطولته كل من الفنان حسام تحسين بيك، ويحيى بيازي، وعبد المنعم عمايري، وسليم صبري وغيرهم من النخبة الفنية السورية .

المصدر : لها

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة









