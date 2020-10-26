طرح برومو مسلسل ولاد السلطان

الوكيل الإخباري _ شارك صنّاع المسلسل الشامي "ولاد السلطان" الجمهور عبر حسابهم الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "أنستغرام" برومو العمل الذي تدور احداثه ضمن صراع قائم بسبب المال والسلطة في حارات دمشق القديمة.
والذي يشارك في بطولته كل من الفنان حسام تحسين بيك، ويحيى بيازي، وعبد المنعم عمايري، وسليم صبري وغيرهم من النخبة الفنية السورية .
برومو #ولاد_سلطان صراع على السلطة والمال في درب من الدم والمكائد في حارات الشام القديمة... يمكنكم متابعته كاملا عبر الستوري او الرابط التالي: https://youtu.be/BroI8Bn8_yc من بطولة #حسام_تحسين_بك #يحيى_بيازي #سليم_صبري #عبدالمنعم_عمايري #هيما_اسماعيل #علي_كريم #رشا_ابراهيم #جمال_العلي #احمد_رافع #محمد_خاوندي #هدى_شعراوي #ايمن_بهنسي #سامر_الزلم #علا_بدر #امانة_والي #رهف_الرحبي #عبدالرحمن_قويدر #عادل_علي #ماهر_شقرة #وسيم_الرحبي كتابة #سعيد_حناوي إخراج #غزوان_قهوجي
المصدر : لها
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة