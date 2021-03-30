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الثلاثاء، 30-03-2021 12:18 م

طفل فنان خليجي يصاب بسرطان الدم ويخضع لجراحة عاجلة.. شاهد

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الوكيل الاخباري - نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عبر حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام"، فيديو سُجّل في أحد المستشفيات وأظهر طفلاً مع والده، وتبين أنه جاسم ابن الممثل محمد المسلم الذي يعاني من سرطان الدم.

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وأرفقت العيدان الفيديو بتعليق طلبت فيه من المتابعين الدعاء بالشفاء للطفل الذي خضع لجراحة. وكتبت: "الدعاء للطفل جاسم ابن الفنان محمد المسلم.

 

أجرى عملية جراحية أدعوا له بالشفاء". وأضافت: "الطفل من أكثر من سنة مصاب بسرطان الدم. امتحان أكبر من قدرة طفل صغير ضعيف اللّهم احفظه لأهله وذويه".

 

وتفاعل معها إثر هذا الكثير من المتابعين الذين تمنّوا للطفل الشفاء العاجل معبّرين عن حزنهم بسبب مرضه، وحقق المقطع في ساعات قليلة بعد نشره أكثر من 86 ألف مشاهَدة.


ويُشار إلى أن الفنان محمد المسلم بدأ مشواره الفني من خلال مسلسل "الحب الكبير" في العام 2009. وشارك في عدد من الأعمال التلفزيونية ومنها: "عشرة عمر"، "الوداع"، و"توالي الليل". ومن أعماله في المسرح: "مكبث" و"عودة السلاحف" و"كان يا مكان".




لها

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