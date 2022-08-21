طفولة رجل تصدر مواقع التواصل الفترة السابقة .. هل استطعتم التعرف عليه ؟

الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطفل لا يتخطى عمره العشر سنوات، تعود لأكثر من 40 عاماً، مؤكدين أنها تعود للنجم العالمي جوني ديب.



واعتبر بعض المتابعون أن بعض الملامح لا زالت هي، أما البعض الآخر اعتبر من الصعوية معرفة صاحب الصورة خاصة وإن كان جوني، لأن الفارق بينها وبين الوقت الحالي يصل لأكثر من 40 عاماً، حيث احتفل النجم العالمي بعيد ميلاده الـ 59 منذ حوالي الشهرين.



يُذكر ان جوني ديب كان قد فاز بقضية التشهير التيشغلت الرأي العام العالمي ضد زوجته السابقة آمير هيرد، والتي استمرت 6 أسابيع، كما وحكمت عليها المحكمة بتعويضه بـ 15 مليون دولار.

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