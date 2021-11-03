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الأربعاء، 03-11-2021 12:57 م

طلاق شيرين عبد الوهاب من زوجها حسام حبيب بسبب خيانة مالية

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الوكيل الإخباري - خبر طلاق الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب من زوجها الفنان المصري حسام حبيب عاد مجددا ليتصدر حديث المتابعين خلال الساعات الماضية.

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وقد نقل موقع "الجرس" عن وسائل اعلام مصرية تأكيدها لهذا الخبر، كاشفاً عن معلومات تؤكده.

وبحسب ما نقل الموقع عن وسائل الإعلام المصرية التي لم يذكرها، فقد كشفت شيرين ان سبب الطلاق يعود لإتهامها حسام بخيانة مالية وإستحواذه على مبالغ طائلة من أموالها وتحويلها إلى حساباته الخاصة.

 

وأضاف الموقع أن شيرين حصلت بالفعل على أوراق طلاقها من محكمة القاهرة الكبرى عبر محاميها حسام لطفي الذي بدوره أكد هذا الامر.

 

المصدر-لبنان 24 

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