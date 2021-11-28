طلاق شيرين وحسام حبيب ينتشر مجدداً

الوكيل الإخباري - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية أنباء جديدة عن انفصال النجمة شيرين عبدالوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب.





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وجاءت هذه الشائعة، بعدما أعلنت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية هذا الخبر في تغريدة عبر حسابها الخاص في موقع "تويتر"، قالت فيها: "كل المعلومات عن طلاقات سابقة كانت كاذبة.. الطلاق وقع اليوم".





ولم يخرج أي من الثنائي لتأكيد أو نفي تلك الأخبار، على الرغم من حرصهما في المرة الماضية التي خرجت أخبار عن انفصالهما على نفي الخبر بسرعة، ليعيش جمهور النجمين في حيرة متسائلين إن كانت تلك الأخبار صحيحة أم لا.





وتفاعل رواد السوشال ميديا مع خبر الانفصال، وعبّر عدد منهم عن فرحتهم لانفصالها، متمنين أن تعود شيرين من جديد إلى الساحة الفنية لتهتم بأعمالها خاصة أن الزواج قد أبعدها عن جمهورها الذي يحبها وينتظر جديدها.





المصدر - لها